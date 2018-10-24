В аварии пострадали два человека
В аварии пострадали два человека
Во Владимирской области в ночь на 24 октября произошла страшная авария. На 183 километре федеральной трассы М-7 столкнулись пассажирский автобус из республики Марий Эл и грузовая машина из Нижегородской области.
В результате аварии пострадал водитель грузовика и пассажир автобуса. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По предварительной информации, виновным в столкновении был водитель грузовой машины. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию для движения, в результате чего и произошла авария.
В ликвидации последствий ДТП участвовали 14 человек и 5 единиц техники.