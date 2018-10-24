О новых технологиях и подходах в бизнесе и сфере ЖКХ. В Экспоцентре открылась 14 межрегиональная выставка-форум, на которую собрались представители производств и предприятий Владимирской области из 12 регионов России. Чем удивили организаторы форума в этот раз и какая область направила на владимирский форум целую делегацию, расскажет Маргарита Махрова.

О новых технологиях и подходах в бизнесе и сфере ЖКХ. В Экспоцентре открылась 14 межрегиональная выставка-форум, на которую собрались представители производств и предприятий Владимирской области из 12 регионов России. Чем удивили организаторы форума в этот раз и какая область направила на владимирский форум целую делегацию, расскажет Маргарита Махрова.В этом году межрегиональная выставка-форум "Бизнес для бизнеса. Энергоэффективность и инновации в ЖКХ" собрала около 80 предприятий и организаций из Владимирской области, и ещё из 12 регионов страны. В экспозиции представлена продукция промышленных производств, строительных компаний, услуги банков, страховых, лизинговых, аудиторских фирм и образовательных учреждений. Представители бизнеса могут познакомиться с новыми услугами и технологиями, которые полезны в производстве и экономят ресурсы.Марина Садофьева, зам. ди⁠ректора департамента ЖКХ администрации Владимирской области: "Энергоэффективность - это уже не просто модное слово, которое употребляют на всех выступлениях. Это уже те реалии, в которых мы уже живём. Она активно внедряется и в нашей сфере тоже. Надеюсь, те представители и те предприятия, которые у нас здесь представлены именно в этой сфере, помогают повышать энергоэффективность и энергосбережение в нашей отрасли".Подобная выставка проводится уже в 14 раз. Форум стал традиционной площадкой региона для открытия новых бизнес-контактов. В этом году к нам приехала целая миссия из торгово-промышленной палаты Смоленской области.Иван Аксёнов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области: "Они будут смотреть, изучать наш опыт, опыт палаты, опыт предприятий, делиться своим опытом. Они будут посещать два предприятия. Из опыта последних бизнес-миссий, мы их организовываем буквально каждый месяц, все они проходят с пользой для участников".Кроме того, на выставке можно найти работу. Ярмарку вакансий организовал Центр занятости населения. По словам специалистов, на данный момент предложить могут более 10 тысяч разнообразных вакансий. Среди самых востребованных профессий - рабочие специальности: плотники, штукатуры, маляры. Для развития производства нужно внедрять новые технологии, уверены специалисты, однако пока этим могут похвастаться далеко не все крупные и средние предприятия региона.Александр Быков, руководитель Владимирстата: "Мы провели анализ порядка 700 предприятий, ну, чуть меньше, и выяснили, что только 56 из них занимаются реальной инновационной деятельностью. То есть они либо пытаются получать новый продукт с новыми качествами, либо пытаются усовершенствовать процессы".Кстати, по данным исследователей из Владимирстата за 9 месяцев 2018 производство Владимирской области не просело, по сравнению с прошлым годом, но нужно двигаться вперёд, уверены статистики. По индексу производства, который вычисляется на основе объёма произведённой в регионе продукции, мы пока на 9 месте в ЦФО, а значит бизнесу есть, куда развиваться.