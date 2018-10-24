Поломка эскалатора на станции римского метро Repubblica привела к многочисленным травмам у нескольких пассажиров, в числе которых болельщики футбольного клуба ЦСКА, которые отправлялись на игру Лиги чемпионов. Один из фанатов лишился ноги.

Поломка эскалатора на станции римского метро Repubblica привела к многочисленным травмам у нескольких пассажиров, в числе которых болельщики футбольного клуба ЦСКА, которые отправлялись на игру Лиги чемпионов. Один из фанатов лишился ноги.Всего во время трагического инцидента в Риме пострадали от 20 до 30 человек, сообщает итальянское издание Il Mesaggero. По непроверенным данным, виновниками выхода из строя эскалатора могли стать российские поклонники футбола, которые прыгали на ленте эскалатора, из-за чего машина не выдержала и понесла пассажиров вниз с увеличенной скоростью.