Известная российская гимнастка поразила поклонников идеальной фигурой в коротком черном платье. Снимок Ляйсан Утяшева разместила на своей официальной странице в Instagram.

Известная российская гимнастка поразила поклонников идеальной фигурой в коротком черном платье. Снимок Ляйсан Утяшева разместила на своей официальной странице в Instagram.Так супруга телеведущего Павла Воли решила объявить о начале онлайн-курса Суперженщина, который был разработан Утяшевой совместно с ведущими экспертами в области психологии и сексологии для того, чтобы помочь женщинам улучшить "качество своей жизни". "Мы идем вперёд, зная, что можно все изменить и поверить в себя ... На этом курсе не будет длинных лекций, только действие и чёткое понимание что и зачем. Вопросы и ответы, задания и их решения", – подписала снимок звезда.Для объявления гимнастка выбрала фотографию, где она демонстрирует короткое черное бархатное платье с открытым плечом. Дерзкий образ она дополнила кожаными полусапожками и большим браслетом.Подписчики осыпали Утяшеву комплиментами: "Очень красивая! Фигура шикарная!", "Какая ты красивая, Ляйсан! И как тебе идет платье", "Все мужское население страны завидует учителю из Пензы. Ляйсан, вы великолепны". А одна из пользовательниц сказала, что такие курсы могут быть очень полезны: "Вот мне туда срочно надо! Вообще ни сил, ни мотивации что-либо делать".Ранее СМИ сообщали, что гимнастка перестала носить обручальное кольцо. Многие утверждают, что некогда гармоничный брак Утяшевой и Павла Воли переживает не лучшие времена.Напомним, что Ляйсан Утяшева вышла замуж за актера и шоумена Павла Волю в 2012 году. Пара воспитывает пятилетнего сына Роберта и трехлетнюю дочь Софию.