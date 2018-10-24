Валентин Коробков сделал признание на своей странице в Instagram. Оказывается, у участника шоу Замуж за Бузову были очень серьезные намерения.

ВалентинКоробков сделал признание на своей странице в Instagram.Оказывается, у участника шоу "Замуж за Бузову" были очень серьезныенамерения.Коробков заявил, что предложил бы звезде выйтиза него замуж, если бы дошел до финала. Однако телеведущая выбрала на шоу сыровара Дениса Лебедева.После того, как вскрылись компрометирующиеподробности о личной жизни мужчины, знаменитость приняла решение о том, что ничего не хочет слышать об обманщике. Другой участник шоу "Замуж за Бузову"сетует, что поющая ведущая не выбрала его.Валентин Коробков ответил в Storiesсвоего микроблога на вопросы подписчиков. Поклонникипоинтересовались у Валентина, как бы он жил сейчас, если быОльга выбрала его."Я бы уже давносделал ей настоящее предложение руки и сердца", – заявилбизнесмен. Он также отметил, что жалеет о том, что после свиданияна яхте в рамках шоу отпустил телеведущую к Лебедеву. Можно представить, как эта новость взбудоражила уже появившихся у мужчины поклонниц.Напомним, 34-летний участник шоу, в котором Бузова выбираласебе кавалера, не смог дойти до финала, поскольку его выгнали задраку. Он не сдавался, преодолев пешкомсотни километров, чтобы вновь увидеть звезду.Но Ольга вновь отправила его домой,так как на тот момент все ее мысли были заняты Лебедевым. Позже ведущаяизвинилась за свой поступок на проекте "Замуж за Бузову".