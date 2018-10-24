Бывший участник одного из реалити-шоу Егор Холявин, который считает себя первым русским Кеном, попал в больницу. Ранее врачи уже предупреждали экспериментатора с внешностью, что еще одна пластическая операция может стоить Егору жизни, однако его это не остановило. В итоге Кен - в реанимации.

Бывший участник одного из реалити-шоу Егор Холявин, который считает себя "первым русским Кеном", попал в реанимацию. Ранее врачи уже предупреждали экспериментатора со своей внешностью, что еще одна пластическая операция может стоить Егору жизни, однако его это не остановило.Он настолько одержим мечтой стать похожим на американскую куклу, что сделал уже 20 операций. Своими экспериментами он периодически делится в "Инстаграме".Посмотреть эту публикацию в InstagramЯ имею безмерную наглость поступать так, как хочу, а не так как хотите Вы...