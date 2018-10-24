Французский бизнесмен признал, что поспешил с обвинениями в адрес экс-избранницы. Виктория Боня сообщила, что Пьер Андюран все-таки перед ней извинился.

Французский бизнесмен признал, что поспешил собвинениями в адрес экс-избранницы. Виктория Боня сообщила, что Пьер Андюранвсе-таки перед ней извинился.Мужчина заявил, что был не прав, когдаповерил папарацци. Репортеры убедили его в том, что бывшаяучастница "Дома-2" отреклась от отношений с ним."Я никогда не говорю плохо о том, с кембыла в отношениях. И в этот раз не стану этого делать. Пьер почему-то повелсяна провокацию журналистов", – цитирует сайт "Комсомольская правда".Она отметила, что в эфире юмористического канала они шутили, не обсуждая личнуюжизнь телеведущей, а также не произносили имени ее богатого любовника.По словам Виктории Бони, что до Андюранадонесли лживую информацию. Она посоветовала бывшему кавалеру извиниться передней.Миллиардерухватило духу признать, что он виноват перед Викторией Боней. "СМИ, какоказалось, могут нанести большой вред. Извини, что так отреагировал и за любойпричиненный вред. Я не хочу быть в плохих отношениях с тобой", – публичнообратился к телеведущей экс-избранник, пожелав всего наилучшего. поблагодарила Андюрана и сказала, что рада егоизвинениям.Напомним, ранее Боня рассказалаблогеру Денису Куренкову, что ее отношения с Пьером Андюраном были лишьпиар-ходом. "Он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я показала его, таксказать, женскому миру", – сообщала Виктория Боня.