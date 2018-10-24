От пламени пострадало около 3-х гектаров леса

От пламени пострадало около 3-х гектаров лесаВ Меленковском районе недалеко от поселка Адино загорелся магистральный газопровод. Об этом сообщают в региональном МЧС. После аварии возник столб огня на высоту 20 метров.Около 07:45 на пульт диспетчера поступила информация о прорыве на газопроводе. Уже в 8 утра газопровод был перекрыт, а к 8:15 открытое горение не наблюдалось.Спасатели успокаивают, что угрозы населению нет. Однако от огня пострадало около 3-х гектаров леса.В министерстве энергетики уточняют, что транспортировку газа сейчас осуществляют по резервной линии, газоснабжение конечных потребителей не нарушено. Во Владимирской области газ получают все потребители — и граждане, и предприятия.На месте происшествия работают спасатели, представители газовых служб и лесники. В ликвидации последствий участвуют 32 человека и 12 единиц техники.