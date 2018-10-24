Полицейские задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения, общей массой свыше 190 граммов...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району задержали 30-летнего жителя столицы, подозреваемого в хранении наркотического средства – гашиша.Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий в Симферопольском проезде задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения.Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство растительного происхождения – гашиш, массой свыше 190 граммов.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22