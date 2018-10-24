Злоумышленница ввела пожилую женщину в заблуждение, после чего последняя отдала ей свыше 500 тысяч рублей...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Чертаново Центральное от 80-летней женщины поступило сообщение о мошенничестве. По словам заявительницы, на улице к ней подошла неизвестная женщина, представилась знакомой ее дочери и пояснила, что дочь попала в неприятности. Также она сообщила, что для решения данной проблемы необходимо заплатить денежные средства. Злоумышленница и заявительница направились в ближайший банкомат, где последняя сняла со счета деньги и передала новой знакомой, после чего она скрылась. Ущерб составил 565 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Самарской области задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя местная жительница.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-сужба УВД по ЮАО(495) 734-61-22