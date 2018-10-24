Сотрудники местного райотдела полиции в Керчи не поверили
сообщениям студентов о стрельбе в политехническом колледже. Стражи порядка
захлопнули дверь участка перед девушками, которым удалось сбежать от
керченского убийцы.
Сотрудники местного райотдела полиции в Керчи не поверили
сообщениям студентов о стрельбе в политехническом колледже. Стражи порядка
захлопнули дверь участка перед девушками, которым удалось сбежать от
керченского убийцы.
Несколько студенток керченского политехнического колледжа
после первого взрыва перелезли через забор и бросились в ближайшее отделение
полиции. Однако стражи порядка не поверили рассказам девушек и выгнали их из
участка. Эту информацию, опубликованную студентом из Санкт-Петербурга Даниилом
Пятковым, активно тиражируют украинские СМИ.
"Рассказали, что в политехе слышали взрывы и стрельбу,
а там им не поверили и закрыли двери прямо перед лицом. Так и живем", –
рассказал автор поста.
Тем временем стало известно, что у керченского убийцы обнаружился
тайный аккаунт в соцсети. Владислав Росляков использовал его, чтобы посещать закрытые
паблики, в которых обсуждались способы изготовления оружия и взрывчатки и тактика
боя. Кроме того, 18-летний студент подписывался на сообщества, посвященные
убийствам и маньякам.
Был у Рослякова и аккаунт в Telegram. В этом мессенджере
вместо аватара студент использовал фото украинского маньяка Анатолия Оноприенко.
Этот преступник с 1989 по 1996 год убил
52 человека.
17 октября 18-летний четверокурсник пришел в колледж с
помповым дробовиком и самодельным взрывным устройством. В результате устроенной
им бойни погиб 21 человек, свыше 50 получили ранения, напоминает
Следствие предполагает, что Росляков страдал психическим заболеванием.
Специалисты проводят посмертную психиатрическую экспертизу керченского убийцы.