Сотрудники местного райотдела полиции в Керчи не поверили сообщениям студентов о стрельбе в политехническом колледже. Стражи порядка захлопнули дверь участка перед девушками, которым удалось сбежать от керченского убийцы.

Сотрудники местного райотдела полиции в Керчи не поверилисообщениям студентов о стрельбе в политехническом колледже. Стражи порядказахлопнули дверь участка перед девушками, которым удалось сбежать откерченского убийцы.Несколько студенток керченского политехнического колледжапосле первого взрыва перелезли через забор и бросились в ближайшее отделениеполиции. Однако стражи порядка не поверили рассказам девушек и выгнали их изучастка. Эту информацию, опубликованную студентом из Санкт-Петербурга ДанииломПятковым, активно тиражируют украинские СМИ."Рассказали, что в политехе слышали взрывы и стрельбу,а там им не поверили и закрыли двери прямо перед лицом. Так и живем", –рассказал автор поста.Тем временем стало известно, что у керченского убийцы обнаружилсятайный аккаунт в соцсети. Владислав Росляков использовал его, чтобы посещать закрытыепаблики, в которых обсуждались способы изготовления оружия и взрывчатки и тактикабоя. Кроме того, 18-летний студент подписывался на сообщества, посвященныеубийствам и маньякам.Был у Рослякова и аккаунт в Telegram. В этом мессенджеревместо аватара студент использовал фото украинского маньяка Анатолия Оноприенко.Этот преступник с 1989 по 1996 год убил52 человека.17 октября 18-летний четверокурсник пришел в колледж спомповым дробовиком и самодельным взрывным устройством. В результате устроеннойим бойни погиб 21 человек, свыше 50 получили ранения, напоминаетСледствие предполагает, что Росляков страдал психическим заболеванием.Специалисты проводят посмертную психиатрическую экспертизу керченского убийцы.