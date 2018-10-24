Владимирские священнослужители вернулись с общецерковного съезда РПЦ по социальному служению. Восьмой по счету форум был направлен на развитие помощи самым незащищенным группам населения: пожилым людям, многодетным семьям, женщинам, находящимся в кризисной ситуации, инвалидам и лицам без определенного места жительства. Речь идет не только о духовной поддержке, но и о материальной.

Владимирские священнослужители вернулись с общецерковного съезда РПЦ по социальному служению. Восьмой по счету форум был направлен на развитие помощи самым незащищенным группам населения: пожилым людям, многодетным семьям, женщинам, находящимся в кризисной ситуации, инвалидам и лицам без определенного места жительства. Речь идет не только о духовной поддержке, но и о материальной. Только в нашей области нескольким приютам с людьми без определённого места жительства церковные приходы помогают провизией. Владимирские священнослужители рассказали на форуме о проделанной работе и позаимствовали некоторые идеи для своей Епархии. Один из проектов, который теперь хотят реализовать в нашей области - дом для матери, куда обращались бы женщины, которым нужна защита. Аналогичный дом есть в Москве, но там его работу поддерживают благотворители.Алексий Вилков, протоиерей Муромской епархии: "Потому что такие женщины, которые находятся в кризисных ситуациях, должны иметь какое-то время или от насилия мужа, бывают такие случаи. Или на какое-то время остались без жилья, какое-то время дать какой-то приют, чтобы она могла там найти работу. Чтобы мы могли ей помочь найти работу".