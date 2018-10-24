Отечественные знаменитости способны всегда найти повод, чтобы заставить говорить о себе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Отечественные знаменитости способны всегда найти повод, чтобы заставить говорить о себе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.Меган Маркл продемонстрировала огромный живот во время приема на Фиджи. Герцогиня Сассекская заметно располнела.Для одного из официальных мероприятий во время визита на Фиджи Меган выбрала легкое платье-халат с цветочным принтом. Наряд с огромным декольте изуродовал Маркл.Максим Галкин обнародовал видео. Популярный ведущий и шоумен оказался на кушетке психоаналитика, где ему открыли глаза на безобидную с виду вещь.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал видео, которое сопроводил подписью: "После тяжелого трудового дня зашел к знакомому трехлетнему психоаналитику и такое узнал 🙀😂..."Герцогиня Сассекская выбрала красивый голубой наряд для торжественного обеда с президентом Фиджи. Но, в отличие от герцогини Кембриджской, посетившей в тот же день официальную встречу с королем Нидерландов, решила не соблюдать традиций и не надела тиару.На всех подобных официальных мероприятиях представительницам королевской семьи разрешается носить украшения из коллекции. Ожидалось, что Маркл наденет тиару на встречу с президентом Фиджи. Однако во время своей первой поездки по странам Океании с принцем Гарри герцогиня выбрала более сдержанный образ.По некоторой информации, Светлану Лободу госпитализировали. А ведь артистке предстоит череда важных концертов.Как передает Telegram-канал "Мутко против", Светлана Лобода попала в больницу с сильными болями в животе. Популярную исполнительницу положили в VIP-палату. Она проходит обследование, после которого врачи смогут принять решение об операции. Артистка находится в состоянии средней тяжести.29 октября на канале ТВ-3 состоится премьера криминальной драмы Бориса Хлебникова "Обычная женщина". Безусловно, это самый ожидаемый сериал года, который уже успел завоевать многоженство престижных наград и был продан в несколько стран. Главную роль в картине исполнила Анна Михалкова. С актрисой встретился корреспондент Dni.Ru.Анна Никитична призналась, что никто из ее знаменитых родственников картину еще не видел. "Но я горжусь этой работой. После нее мне не хотелось переменить фамилию", – улыбнулась актриса.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 октября 2018 года, в и специальных !