Несколько часов назад король и кронпринц Саудовской Аравии встретились с родными Джамаля Хашогги, которых пригласили во дворец в Эр-Рияде. Монарх и его сын выразили соболезнования, заявив, что все виновные в гибели журналиста будут наказаны. И в это же время друзья Хашогги пришли к саудовскому консульству в Стамбуле. Им сообщили, что там, во дворе, якобы обнаружили тело репортёра.

Несколько часов назад король и кронпринц Саудовской Аравии встретились с родными Джамаля Хашогги, которых пригласили во дворец в Эр-Рияде. Монарх и его сын выразили соболезнования, заявив, что все виновные в гибели журналиста будут наказаны. И в это же время друзья Хашогги пришли к саудовскому консульству в Стамбуле. Им сообщили, что там, во дворе, якобы обнаружили тело репортёра."Правосудие! Правосудие!"Она кричит на 4-х языках. Английском, турецком, французском и арабском, требуя справедливости для Джамаля Хашогги. Подруга журналиста Захар Зеки приехала к консульству с цветами в память о погибшем."Убийцы должны быть наказаны", — говорит она.О справедливости говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он рассказал, что к убийству Хашогги могут быть причастны три группы из Саудовской Аравии."Они встретились только в консульстве перед приходом Хашогги и первым делом отключили систему видеонаблюдения — изъяли жесткие диски", — заявил он, выступая в парламенте.Президент Турции заявил, что не верит в версию о неосторожном убийстве Хашшоги в ходе неудачного допроса."Они могли спланировать это за несколько дней. И говорить о том, что участвовали только рядовые сотрудники спецслужб — нелепо", — считает Эрдоган.Как пишет Daily Mail перед смертью журналиста между Хашогги и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом состоялся разговор по Skype. Якобы принц уговаривал вернуться Хашогги в королевство, на что тот ответил отказом.Sky News со ссылкой на свои источники сообщает, что тело Хашогги расчленили, а лицо изуродовали.Появилась и пока неподтвержденная информация о том, что останки журналиста все же найдены, по одной версии в колодце на территории консульства. По другой — в саду личной резиденции самого консула Саудовской Аравии в Стамбуле.Сегодня было опубликовано и видео снятое на следующий день после убийства. На кадрах сотрудники дипмиссии сжигают во внутреннем дворе консульства документы.Президент Турции уже потребовал экстрадиции подозреваемых из Саудовской Аравии в Турцию — для справедливого суда.Сегодня король и наследный принц Саудовской Аравии приняли во дворце семью убитого журналиста и высказали родственникам погибшего соболезнования.В королевстве продолжают настаивать на том, что расследование будет объективным и прозрачным."Правительство Саудовской Аравии привержено цели провести полноценное расследование, раскрыть всю правду и добиться, чтобы виновные понесли наказание", — заявил Абдель аль-Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии.Стало известно, что в последние дни Хашогги работал над статьей о так называемых интернет-троллях, которые поддерживают в социальных сетях саудовские власти. В свою очередь неизвестные хакеры взломали сайт инвестиционного форума в Эр-Риаде и разместили фото принца бин Салмана с саблей в руках рядом с Хашогги, стоящим на коленях.А Дональд Трамп высказал недовольство данными, которые предоставила Америке Саудовская Аравия. В связи с этим президент США направил в Турцию главу ЦРУ Джину Хаспел."У меня есть прекрасные сотрудники в Турции и Саудовской Аравии. Сегодня или завтра мне доложат все подробности, потому что меня не устраивают объяснения, которые я слышал раньше", — заявил журналистам Трамп.Видимо лучшей кандидатуры для этой миссии, чем Джина Хаспел, не нашли. Она многое знает о тайных операциях и пытках. В Америке ее часто называют "кровавая Джина", за причастность к издевательствам в секретной тюрьме, которую Хаспел возглавляла в начале 2000-х.