В среду, 31 октября, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит выдающийся европейский коллектив – Пражский филармонический хор. Со сцены прозвучат известные произведения хоровой музыки. Концерт пройдет под патронатом чрезвычайного и полномочного посла Чешской Республики в Российской Федерации Витезслава Пивоньки.

В среду, 31 октября, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит выдающийся европейский коллектив – Пражский филармонический хор. Со сцены прозвучат известные произведения хоровой музыки. Концерт пройдет под патронатом чрезвычайного и полномочного посла Чешской Республики в Российской Федерации Витезслава Пивоньки.Пражский филармонический хор – знаменитый европейский хоровой коллектив и один из самых известных чешских профессиональных ансамблей, непрерывно сотрудничающий с Берлинской, Чешской и Израильской филармониями. Учредителем хора является Министерство культуры Чешской Республики. Со дня основания коллектива его возглавляли именитые чешские хормейстеры, а с 2007 года главным хормейстером ансамбля стал Лукаш Василек.Пражский филармонический хор выступает с такими прославленными оркестрами, как Берлинский филармонический, Чешский филармонический, Израильский филармонический, Берлинская государственная капелла, Саксонская государственная капелла и Венский симфонический оркестр, а также с выдающимися дирижерами, среди которых – Баренбойм, Эшенбах, Джордан, Мета и многие другие. В репертуаре хора представлены оратории, кантаты и оперы.В Доме музыки коллектив представит программу, составленную из известных хоровых произведений. Концерт Пражского филармонического хора пройдет в сопровождении оркестра Московского театра "Новая опера" под управлением дирижера Яна Латама-Кенига. Хоровой коллектив исполнит "Глаголическую мессу" Леоша Яначека, а оркестр "Новой оперы" – "Славянские танцы" чешского композитора Антонина Дворжака.Начало концерта – в 19:00, 31 ноября, Светлановский зал ММДМ.