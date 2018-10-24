Госдума усилит контроль за реализацией национальных проектов
и государственных программ. Оценку ответственным за их выполнение будет давать комитет
по контролю и регламенту нижней палаты парламента.
Госдума усилит контроль за реализацией национальных проектов
и государственных программ. Оценку ответственным за их выполнение будет давать комитет
по контролю и регламенту нижней палаты парламента.
Усилить парламентский контроль за реализацией нацпроектов и
госпрограмм предложил спикер Думы Вячеслав Володин во время обсуждения проекта
федерального бюджета на 2019-2021 годы. Он поручил подготовить изменения в регламент,
согласно которым комитет по контролю и регламенту будет давать оценку этой
работе. Инициативу поддержал первый
вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Нам необходимо пересмотреть отношение к такому очень
важному вопросу, как парламентский контроль за исполнением бюджета. Было бы
правильно, чтобы эта работа у нас была выстроена системно", – сказал глава
Госдумы. Он добавил, что огромная возможность в этом вопросе имеется у
профильных комитетов.
По мнению Володина, это позволит вести детальный анализ
исполнения нацпроектов, усилит вопросы парламентского контроля, повысит
ответственность исполнителей и поможет Министерству финансов контролировать
исполнение бюджета. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что поддерживает такие меры по расширению парламентского контроля.
Напомним, что 24 октября Госдума приняла в первом
чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. Впервые за много лет он
будет профицитным: заложены доходы в 19,969 триллиона рублей, расходы
составят 18,037 триллиона.
Инфляция, согласно проекту бюджета, ожидается в 2019 году на уровне 4,3%, в 2020-м – 3,8%, в 2021-м – 4,0%.
Спикер Госдумы считает его бюджетом развития,
который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования
по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науке.
Перед рассмотрением документа в первом чтении бюджет широко
обсудили в комитетах Думы и в регионах. Профильный комитет рекомендовал его к принятию в первом чтении. Все замечания обязательно
учтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.