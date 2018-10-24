Госдума усилит контроль за реализацией национальных проектов и государственных программ. Оценку ответственным за их выполнение будет давать комитет по контролю и регламенту нижней палаты парламента.

Госдума усилит контроль за реализацией национальных проектови государственных программ. Оценку ответственным за их выполнение будет давать комитетпо контролю и регламенту нижней палаты парламента.Усилить парламентский контроль за реализацией нацпроектов игоспрограмм предложил спикер Думы Вячеслав Володин во время обсуждения проектафедерального бюджета на 2019-2021 годы. Он поручил подготовить изменения в регламент,согласно которым комитет по контролю и регламенту будет давать оценку этойработе. Инициативу поддержал первыйвице-премьер, министр финансов Антон Силуанов."Нам необходимо пересмотреть отношение к такому оченьважному вопросу, как парламентский контроль за исполнением бюджета. Было быправильно, чтобы эта работа у нас была выстроена системно", – сказал главаГосдумы. Он добавил, что огромная возможность в этом вопросе имеется упрофильных комитетов.По мнению Володина, это позволит вести детальный анализисполнения нацпроектов, усилит вопросы парламентского контроля, повыситответственность исполнителей и поможет Министерству финансов контролироватьисполнение бюджета. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что поддерживает такие меры по расширению парламентского контроля.Напомним, что 24 октября Госдума приняла в первомчтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. Впервые за много лет онбудет профицитным: заложены доходы в 19,969 триллиона рублей, расходысоставят 18,037 триллиона.Инфляция, согласно проекту бюджета, ожидается в 2019 году на уровне 4,3%, в 2020-м – 3,8%, в 2021-м – 4,0%.Спикер Госдумы считает его бюджетом развития,который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансированияпо ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науке.Перед рассмотрением документа в первом чтении бюджет широкообсудили в комитетах Думы и в регионах. Профильный комитет рекомендовал его к принятию в первом чтении. Все замечания обязательноучтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.