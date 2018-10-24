Певице прописан строгий постельный режим. Светлану Лободу прооперировали сегодня, 24 октября.

Певице прописан строгий постельный режим. Светлану Лободу прооперировали сегодня, 24 октября.Звезду привезли в одну из московских клиник еще вчера, 23 октября. Знаменитость потеряла сознание прямо во время репетиции шоу. Медикам удалось стабилизировать ее состояние, после Лободу прооперировали.Как сообщил анонимный источник, звезде потребовалось хирургическое вмешательство из-за проблем с почкой. Сейчас артистка отдыхает. Медики буквально приковали звезду к больничной постели, они настоятельно не рекомендуют ей покидать лечебное учреждение.Все концерты звезды в Москве, которые запланированы на октябрь, переносятся. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому..."Отметим, что в мае родила второго ребенка. Радостное событие случилось в одном из самых престижных родильных домов в Америке. Новорожденную Светлана назвала необычным именем Тильда. Через несколько недель певица вышла на сцену.25, 26, и 28 октября у артистки запланированы сольные концерты в столичном Crocus City Hall. К грандиозному шоу она готовилась несколько месяцев. Из-за того, что выступления переносятся на неопределенный срок.