Новое приложение для смартфона позволит пользователям читать новости со всего мира. SQUID уже стал невероятно популярен среди юзеров – его скачали уже более миллиона раз. Программу можно установить на телефон абсолютно бесплатно и она не требует регистрации.

Новое приложение для смартфона позволит пользователям читать новости со всего мира. SQUID уже стал невероятно популярен среди юзеров – его скачали уже более миллиона раз. Программу можно установить на телефон абсолютно бесплатно и она не требует регистрации.Разработчики приложения утверждают, что SQUID должен помочь молодым людям разобраться с потоком информации, в который они погружаются каждый день, и найти в нем самое важное. "Мы хотим помочь молодому поколению переосмыслить чтение новостей, увидеть, что это тоже неплохое развлечение", – рассказал создатель программы Йохан Отелиус.После установки приложения пользователь должен выбрать любые интересные ему темы: политику, экономику, искусство, спорт, мода, технологии и другие. Он также может указать любой источник новостей. Это могут быть как крупные информационные агентства типа РИА Новости и ТАСС, так и глянцевые издания типа GQ и Esquire.Читать новости можно и на других языках. В приложении доступны, кроме русского, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, польский, голландский и каталонский языки. Это порадует всех любителей иностранных СМИ.Пользователь в любой момент может подписаться или отписаться от любой темы, заблокировать назойливые источники. Приятным бонусом разработчики называют возможность делиться новостью с друзьями и добавлять к ней забавные стикеры.Программа была разработана шведской медиакомпанией Njuice AB. Разработчики были "очень рады", когда узнали, что приложение пользуется такой популярностью и сообщили, что уже работают над новыми функциями для SQUID.SQUID можно скачать в и .