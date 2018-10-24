Ученые из Калифорнии сообщили о создании вакцины, которая поможет избавиться от табачной зависимости. Доклад был опубликован в научном журнале Science Advances.

Ученые из Калифорнии сообщили о создании вакцины, которая поможет избавиться от табачной зависимости. Доклад был опубликован в научном журнале Science Advances.Группа исследователей, возглавляемая профессором Оливье Георгом, провела эксперимент на крысах. В течение 12 дней в кровь животных поступал никотин. Грызунов помещали в камеру, где они могли получить дозу никотина, нажав на специальную педаль.У животных стала быстро развиваться зависимость от никотина. Крысы продолжали нажимать на педаль даже после того, как получали легкий разряд тока. Затем доза никотина выросла и была сопоставима с 20 сигаретами. Животные получали ее раз в два дня.После этого крысам начали вводить препарат на основе белка NicA2-J1. Уровень никотина в крови грызунов стал ниже, у них исчезли симптомы беспокойства и агрессивности, которые исследователи наблюдали прежде. Более того, животные отказывались от новой дозы.Эксперты отметили, что новая прививка действует только в крови и не затрагивает головной мозг, что значительно уменьшает количество побочных эффектов. "Такой подход чрезвычайно интересен, поскольку может снизить зависимость от никотина без тяжелых симптомов отмены", – сказал Оливье Георг.Недавно ученые из Университета Невады и Института исследования пустыни заявили, что электронные сигареты представляют такую же опасность для здоровья, как и обычные. В легкие человека попадают различные вредные вещества после курения таких сигарет.