Долгое время женщина вместе с дочкой жили в квартире площадью лишь 21,4 квадратных метра

Долгое время женщина вместе с дочкой жили в квартире площадью лишь 21,4 квадратных метраВ Судогодском районе инвалид только с помощью прокуратуры смогла добиться предоставления ей благоустроенного жилья. Долгое время женщина вместе с дочкой жили в квартире площадью лишь 21,4 квадратных метра.Прокурор установил, что Судогодская администрация поставила семью на учет как нуждающеюся в жилом помещении, которое должно предоставляться по договору социального найма. Кроме этого семью включили в список тех, кто имеет право на внеочередное обеспечение квартирой.Однако местные власти новой жилплощадью женщину с дочкой так и не обеспечили. Требование прокуратуры в суде полностью удовлетворили. Осталось только найти инвалиду благоустроенное жилье, а прокуроры это проконтролируют.