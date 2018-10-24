Долгое время женщина вместе с дочкой жили в квартире площадью лишь 21,4 квадратных метра
Долгое время женщина вместе с дочкой жили в квартире площадью лишь 21,4 квадратных метра
В Судогодском районе инвалид только с помощью прокуратуры смогла добиться предоставления ей благоустроенного жилья. Долгое время женщина вместе с дочкой жили в квартире площадью лишь 21,4 квадратных метра.
Прокурор установил, что Судогодская администрация поставила семью на учет как нуждающеюся в жилом помещении, которое должно предоставляться по договору социального найма. Кроме этого семью включили в список тех, кто имеет право на внеочередное обеспечение квартирой.
Однако местные власти новой жилплощадью женщину с дочкой так и не обеспечили. Требование прокуратуры в суде полностью удовлетворили. Осталось только найти инвалиду благоустроенное жилье, а прокуроры это проконтролируют.