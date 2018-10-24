Президент РФ Владимир Путин предложил организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября.

Президент РФ Владимир Путин предложил организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября.Как сообщает ТАСС, эту идею глава государства озвучил на встрече с помощником американского руководителя по национальной безопасности Джоном Болтоном.По словам Путина, прямой диалог двух президентов был бы полезен для обеих стран. Президент России подчеркнул, что, конечно, если Вашингтон заинтересован в таких переговорах.В ответ Болтон заверил российского лидера в том, что Трампу будет приятно встретиться с президентом РФ в Париже на полях международной встречи. Он отметил, что контакты между Москвой и Вашингтоном полезны РФ и США, несмотря на различия в подходах к тем или иным проблемам.Ранее Дональд Трамп сообщил, что с нетерпением ждет следующей встречи с Владимиром Путиным.11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, боевые действия которой на Западном фронте проходили, преимущественно, на территории Франции.Президенты РФ и США намерены принять в них участие. До этого они встречались в Хельсинки 16 июля, проведя тогда первый и единственный в данное время полноценный раунд двусторонних переговоров, не привязанный к многосторонним международным саммитам.