Фанатов футбольного клуба ЦСКА сделали виновными в аварии эскалатора в римском метро. Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал россиян пьяными псевдоболельщиками.

Фанатов футбольного клуба ЦСКА сделали виновными в аварии эскалатора в римскомметро. Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал россиян " пьянымипсевдоболельщиками".Российские болельщики в Риме вели себя неподобающим образом.Именно они виноваты в трагическом инциденте в римском метро, считаютитальянские власти."Виноваты десятки пьяных псевдоболельщиков российскойкоманды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на нихпрыгали ", – заявил в эфире радиостанции RTL глава МВД и вице-премьер ИталииМаттео Сальвини.Официальных сообщений о причинах инцидента пока не было. Однаковерсию о том, что причиной аварии стали прыгавшие на эскалаторе болельщики,поддержали мэр Рима Вирджиния Раджи и местные СМИ.В то же время, пострадавшие свою вину отрицают. Наопубликованных видео также видно, что пассажиры спокойно стояли на ступеняхперед тем, как эскалатор внезапно ускорился.Напомним, 23 октября, перед матчем Лиги чемпионов между российскимЦСКА и итальянской "Ромой" на одной из станций римского метрообрушился эскалатор. Пострадали 30 человек, около 16 россиян были госпитализированы.8 из них к настоящему времени уже выписаны из больницы.Версию итальянских властей опровергают очевидцы. Посвидетельству болельщика по имени Ярослав, россияне вели себя "тихо-мирно"и были в адекватном состоянии. После аварии, до приезда медиков, футбольнымфанатам начали оказывать помощь находящиеся на станции люди."Люди на полу лежали, прямо в крови. В том числе одинмой приятель тоже получил тяжелую травму – разрыв мягких тканей на ноге. Былаужасная картина. Потом увидели сам эскалатор, стало понятно, что случиласьавария", – приводит слова болельщика .Не согласен с заключением итальянцев и главный инженерзавода по производству эскалаторов в Петербурге Алексей Баталин. По словамэксперта, даже если бы люди прыгали, транспортное устройство как раз для такихслучаев оборудовано системой безопасности. Вопрос в том, почему она несработала, передает