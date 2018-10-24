Шахта Осинниковская в Кузбассе (Осинники, Кемеровская область) работает в штатном режиме после восстановления вентиляции. По данным МЧС, инцидент исчерпан, никто не пострадал. После остановки главного вентилятора из-за падения напряжения из шахты на поверхность были выведены 109 горняков. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Шахта "Осинниковская" в Кузбассе (Кемеровская область) работает в штатном режиме после восстановления вентиляции. По данным МЧС, инцидент исчерпан, никто не пострадал.Как уточняет РИА Новости, главный вентилятор на шахте был запущен в 00:35 по местному времени (20:35 по Москве). На данный момент вентиляция в шахте восстановлена.После остановки главного вентилятора из-за падения напряжения из шахты на поверхность были выведены 109 горняков. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.