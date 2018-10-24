По некоторой информации, Светлану Лободу госпитализировали. А ведь артистке предстоит череда важных концертов.

По некоторой информации, Светлану Лободу госпитализировали. А ведь артистке предстоит череда важных концертов.Как передает телеграм-канал "Мутко против", Светлана Лобода попала в больницу с сильными болями в животе. Популярную исполнительницу положили в VIP-палату. В настоящее время певица проходит обследование, после которого врачи смогут принять решение об операции. Состояние артистки оценивается как средней тяжести. Какой именно диагноз поставили Лободе медики, пока точно неизвестно.Материал дополняется