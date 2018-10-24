Родственников убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги сегодня принял король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман. Встреча состоялась в резиденции монарха в Эр-Рияд.

Родственников убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги сегодня принял король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман. Встреча состоялась в резиденции монарха в Эр-Рияде, передает ТАСС.Обозреватель издания The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Мировое сообщество резко осудило это преступление и призвало Эр-Рияд провести прозрачное расследование. 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что мужчина был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня в парламенте Турции, сообщил, что преступление было спланировано и пообещал рассмотреть возможность применения против Саудовской Аравии дипломатических мер.