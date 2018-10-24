24.10.2018

2018-10-24 12:51:01

Рухнувший башенный кран убил человека

В Самаре рухнул башенный кран. Конструкция упала на припаркованный грузовик, задев еще два автомобиля. Во время момент ЧП в кабине находился крановщик. От полученных травм он скончался, передает . все обстоятельства произошедшего устанавливаются.