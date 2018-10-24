Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев потребовал в связи с трагедией в Керчи усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов. Говоря о взрыве на заводе Авангард, он сообщил, что к трагическому развитию событий привело привлечения к работе сотрудников без необходимого допуска

Выступая на совещании в Новосибирске, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев потребовал в связи с трагедией в Керчи усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов. По его словам, необходимо обеспечить безопасность и охрану образовательных объектов, а также повысить эффективность предупредительно-профилактической работы среди молодежи, и принять меры по улучшению учебно-воспитательной работы.Николай Патрушев напомнил, что трагические события в керченском колледже — не первый случай нападения учащихся на своих сверстников. Он подчеркнул, что с учетом этих фактов необходимо провести тщательный анализ способствовавших совершению этих преступлений условий и обстоятельств, передает ТАСС. Как сообщалось, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, в результате чего погибли 20 человек – учащиеся и педагоги. Сам нападавший покончил с собой.Говоря о недавнем взрыве на заводе пиротехники "Авангард", в результате которого погибли 5 и пострадали 11 человек, секретарь Совбеза РФ сообщил, что к трагическому развитию событий привело привлечения к работе на предприятии сотрудников без необходимого допуска. При этом Николай Патрушев обратил внимание на то, что в Сибирском федеральном округе расположено много похожих объектов, в связи с чем руководству региона необходимо принять дополнительные меры по обеспечению промышленной безопасности на всех потенциально опасных объектах.