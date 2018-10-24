В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошла еще одна игровая неделя и на основании статистических данных выступлений игроков Лига определила лауреатов седьмой семидневки. Лучшим нападающим назван капитан Магнитки Сергей Мозякин.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошла еще одна игровая неделя и на основании статистических данных выступлений игроков Лига определила лауреатов седьмой семидневки. Лучшим нападающим назван капитан Магнитки Сергей Мозякин.Ведущий форвард-ветеран "Металлурга" в трёх матчах одержал вместе с командой две победы и забил в них три гола. Нападающий оформил дубль в ворота "Авангарда", одна из шайб стала победной, также решающим стал его гол в поединке против "Северстали".Лучшим вратарём недели признан канадский голкипер "Сибири" Дэнни Тэйлор, в двух матчах пропустивший в игровое время одну шайбу, а также отыгравший "на ноль" против "Динамо" (Минск). Тэйлор отразил 98,39% бросков по своим воротам.Защитником семидневки признан еще один канадец Мэтью Майоне, выступающий за "Динамо" (Рига), в трёх матчах одержавший вместе с командой две гостевые победы и набравший в них 3 (1+2) очка.Новичком недели признан голкипер Илья Коновалов ("Локомотив", Ярославль), отыгравший "на ноль" встречу против "Адмирала". "Сухой" матч стал для 20-летнего голкипера третьим в нынешнем сезоне. Коновалов отразил 96,72% бросков по своим воротам.