На днях появилась информация о том, что Сергей Шнуров, едва оформив развод, снова женился. Наконец эти данные прокомментировал сам скандально известный исполнитель, причем сделал это в привычной стихотворной форме.

На днях появилась информация о том, что Сергей Шнуров, едва оформив развод, снова женился. Наконец эти данные прокомментировал сам скандально известный исполнитель, причем сделал это в привычной стихотворной форме.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Шнуров опубликовал фотографию, на которой запечатлен в белой рубашке, черном пиджаке и черных шортах на набережной. Счастливый певец снят в обнимку с блондинкой в пестром платье ниже колен."Выпивая с тобой третью стопку,/ Говорил себе, – не торопись, постой./ А потом схватил тебя за попку./ Глядь, опять уже не холостой./ Как обычно было не спокойно,/ Расширялся блок, который НАТО,/ Колебался курс рубля, биткойна,/ Только я стабильно пьяно и женато./ Спросят, – мало тебе было баб ли?/ Нет, полно, но есть один пустяк./ Я люблю. Одни и те же грабли./ Что-то я никак не холостяк (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал кадр Шнуров.Так артист прокомментировал муссировавшиеся на протяжении последних дней данные о своей тайной свадьбе. На публикацию отреагировали и другие знаменитости. Скандально известный футболист Александр Кержаков написал: "Пост сдал..." А телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", опубликовав скриншот стихотворения певца, констатировала: "Эх, ничему жизнь Сережу не учит..."Как писали Dni.Ru, церемония бракосочетания Сергея Шнурова и его молодой избранницы, 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой, состоялась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Роспись прошла в обстановке строжайшей секретности. Артист не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут.