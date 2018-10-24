В Москве скончался поэт, автор песен для Валентины Толкуновой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева и Вахтанга Кикабидзе. Член Союза писателей СССР поэт Владимир Дагуров умер на 79 году жизни. У автора песен для звезд российской эстрады был рак.

В Москве скончался поэт, автор песен для Валентины Толкуновой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева и Вахтанга Кикабидзе. Член Союза писателей СССР поэт Владимир Дагуров умер на 79 году жизни. У автора песен для звезд российской эстрады был рак.Прощание с замечательным поэтом, хорошим и добрым человеком состоится 24 октября в ритуальном зале Троекуровского кладбища, сообщили в Центральном доме литераторов (ЦДЛ). А похоронят автора 20 стихотворных сборников и прозы на Перепеченском кладбище в Подмосковье, добавляет ТАСС.Владимир Геннадьевич Дагуров родился в Нальчике в 1940 году.На его стихи написаны песни "Сивка-бурка" для Филиппа Киркорова, "Веточка вербы" для Валентины Толкуновой, "Сеньорита Грация" Валерия Леонтьева, "Романтика" Вахтанга Кикабидзе, "Зачем вам это знать?" Михаила Шуфутинского и многие другие.