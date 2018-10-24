По предварительным данным, в газопроводе произошел скачок давления

По предварительным данным, в газопроводе произошел скачок давленияРегиональный Следкомитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газопровода недалеко от деревни Адино в Меленковском районе по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).Причиной взрыва, вероятнее всего, стал скачок давления при подаче газа с магистрального газопровода из Рязанской области. Подземные коммуникации размером около 50 метров буквально выбросило на поверхность. От утечки газа началось возгорание на площади радиусом около 100 метров. Огонь уничтожил лесной массив на площади не менее 4 гектар. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.Подачу газа жителям района сейчас производят из резервных источников.Следователи и криминалисты СК России проводят тщательный осмотр места происшествия.