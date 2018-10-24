Злоумышленник через балконные двери и окна проникал в квартиры потерпевших граждан и тайно похищал оттуда различное имущество...

«Следственной частью СУ УВД по ЮВАО окончено производством уголовное дело о 9 квартирных кражах с ущербом свыше 1 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено, в период с января по июнь текущего года обвиняемый через балконные двери и окна проникал в квартиры потерпевших граждан и тайно похищал оттуда различное имущество.Общая сумма материального ущерба составила свыше 1 млн рублей.По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», соединенные в одно производство.В июне фигурант был задержан сотрудниками полиции, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53