Гоген Солнцев оставил интригующий пост. Шоумен, получивший популярность благодаря сенсационной женитьбе на пенсионерке Екатерине Терешкович, намекнул на ее неверность.

Гоген Солнцев оставил интригующий пост. Шоумен, получивший популярность благодаря сенсационной женитьбе на пенсионерке Екатерине Терешкович, намекнул на ее неверность.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с супругой Екатериной. Фото старое, потому что на нем Терешкович запечатлена с седыми волосами и обилием морщин. Сейчас же перенесшая пластическую операцию и перекрасившаяся в брюнетку женщина выглядит иначе.Солнцев сопроводил пост интригующей подписью. "Родная половина и жалкие вопросы. Как часто я виню себя и выгораю после. Мне жалко, что виной всему, моя открытость. Не стоит всем стервятникам доказывать убитость. Я счастлив, что все целы, в картине Пастернака. А осень это вспышка. Не велика атака! Душою где то там, а головой не взято. Оставить бы все то, что ... еще немного свято!😞 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал опечаленный Гоген.Интересны хэштеги, которые он оставил. "#гогенсолнцев #гоген #ночь#неверность #неверю", – перечислил Солнцев. Многочисленные подписчики сделали вывод, что Гоген таким завуалированным образом намекает на измену престарелой супруги. Реакция фанатов оказалась неоднозначной. "у такого мужчины должна быть и пара подстать ! а тут один эпотаж", "Пиши мне дружок", "Екатерине плохо сделали операцию, у нее повреждение глазного и лицевого нерва и она заболела. Поэтому она Вам стала не нужна, можно ее выбросить на помойку", "душонка у бабуси гнилая, изменили внешность, а гниль осталось!!!", "вывод, что он ее взял старой, а когда она помолодела бросила его", "Это пиар называется,придумали историю для лохов", – высказались пользователи Сети.