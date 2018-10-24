Инспекторы ГИБДД встретились с воспитанниками дошкольных учреждений города Вязники.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району встретились с воспитанниками дошкольных учреждений города Вязники. Мероприятие прошло в рамках «Недели детской дорожной безопасности».Учитывая возраст ребят, полицейские разработали игровую программу, темой которой стали правила дорожной безопасности.В ходе встречи стражи порядка провели викторину, задавая тематические вопросы, загадали загадки на дорожную тематику, а также предложили ребятам принять участие в конкурсе на тему правил дорожного движения.После завершения интерактивной части, инспекторы продемонстрировали специальный фильм, рассказывающий о необходимости применения световозвращающих элементов в темное время суток.В завершении мероприятия дошколята смогли познакомиться с устройством патрульного автомобиля ДПС, узнав о назначении специальных звуковых и световых механизмов, которыми оборудован служебный автотранспорт.Прощаясь с полицейскими, мальчишки и девчонки выразили благодарность за насыщенное, познавательное и интересное мероприятие.