Инспекторы ГИБДД встретились с воспитанниками дошкольных учреждений города Вязники.
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району встретились с воспитанниками дошкольных учреждений города Вязники. Мероприятие прошло в рамках «Недели детской дорожной безопасности».
Учитывая возраст ребят, полицейские разработали игровую программу, темой которой стали правила дорожной безопасности.
В ходе встречи стражи порядка провели викторину, задавая тематические вопросы, загадали загадки на дорожную тематику, а также предложили ребятам принять участие в конкурсе на тему правил дорожного движения.
После завершения интерактивной части, инспекторы продемонстрировали специальный фильм, рассказывающий о необходимости применения световозвращающих элементов в темное время суток.
В завершении мероприятия дошколята смогли познакомиться с устройством патрульного автомобиля ДПС, узнав о назначении специальных звуковых и световых механизмов, которыми оборудован служебный автотранспорт.
Прощаясь с полицейскими, мальчишки и девчонки выразили благодарность за насыщенное, познавательное и интересное мероприятие.