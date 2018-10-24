Сотрудница клининговой компании, убиравшая в помещении в отсутствии хозяйки квартиры, тайно похитила ее денежные средства и украшения...

Оперативники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Беговой задержали 26-летнюю приезжую по подозрению в квартирной краже.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 33-летняя москвичка с заявлением о краже. Со слов заявительницы стало известно, что из ее квартиры, расположенной на Скаковой аллее, пропали денежные средства, ювелирные изделия и другие личные вещи. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в 1-м Кожуховском проезде сотрудники полиции задержали подозреваемую.Как было установлено, несколько дней назад потерпевшая воспользовалась услугами клининговой компании, и сотрудница данной организации, убиравшая в помещении в отсутствии хозяйки квартиры, тайно похитила ее денежные средства и украшения. Похищенным злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Беговой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29