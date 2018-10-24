В этом году честь завода будет отстаивать Евгений Кузьмин

В этом году честь завода будет отстаивать Евгений Кузьмин24 ноября в Екатеринбурге стартовал пятый по счету чемпионат WorldSkills Hi-Tech. Впервые обрабатывающими центрами (вертикально - фрезерными) производства КЭМЗ KBC MB184 M5 оснастили компетенцию «Изготовление изделий из полимерных материалов». Использование станков в качестве конкурсного оборудования свидетельствует о высоком качестве выпускаемой продукции.Напомним, КЭМЗ принимает участие в чемпионате с 2014 года, в 2016 году молодой специалист предприятия Воробьев Александр взял золото в компетенции токарные работы на станках с ПУ. В этом году честь завода будет отстаивать Евгений Кузьмин, он поборется за первое место в компетенции фрезерные работы на станках с ПУ. Чемпионат продлится до 28 ноября.