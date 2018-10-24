Сотрудники УНК и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержали 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в сбыте наркотического средства – героина...

«Сотрудники УНК и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержали 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в сбыте наркотического средства – героина», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято вещество, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством – героином, массой около 60 граммов.Затем сотрудники полиции установили местонахождение тайников с аналогичным наркотическим средством, массой около 140 граммов.Также при проведении обследования по месту временного проживания подозреваемого обнаружены электронные весы и свертки с неизвестным веществом, массой более 1 килограмма. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, изъятое также является героином.Общий вес изъятого составил около 1 килограмма 280 граммов.По данным фактам ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.УНК ГУ МВД России по г. МосквеГлавное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53