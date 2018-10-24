В рамках экспозиции были представлены инновационные разработки отечественных предприятий и научных организаций в сфере обеспечения безопасности государства...

Уже 22 раз в российскую столицу съехались лучшие производители технических средств, которые используют правоохранители по всему миру.Чтобы разместить все экспонаты, потребовался целый павильон на ВДНХ. Передовые технологии со всей планеты, бронетехника, оружие, спецоборудование для сотрудников полиции и других силовых ведомств.В рамках экспозиции были представлены инновационные разработки отечественных предприятий и научных организаций в сфере обеспечения безопасности государства. За представленной техникой – будущее силовых ведомств. На стендах уже то, что сегодня внедряется в работу. Широко представлен и служебный автотранспорт.Но только экспозициями технических достижений работа «Интерполитеха» не ограничивается. В течение работы выставки на открытой площадке перед павильоном будут проходить показательные выступления. Демонстрационную программу для гостей выставки подготовили действующие сотрудники полиции. Фигурное и экстремальное вождение автотранспорта покажет группа «Каскад», 1 ОПП ГУ МВД России по г. Москве продемонстрируют профессиональную езду на лошадях и джигитовку, а кинологи выступят со служебными собаками.Выставка будет работать до 26 октября, ее двери открыты не только для специалистов, но и для всех желающих.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве