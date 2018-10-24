В студии программы Пусть говорят Первого канала выясняли нужна ли помощь звезде советского экрана Светлане Моргуновой. На съемках программы присутствовал корреспондент Dni.Ru Феликс Грозданов.

В студии программы "Пусть говорят" Первого канала выясняли нужна ли помощь звезде советского экрана Светлане Моргуновой. На съемках программы присутствовал корреспондент Dni.Ru Феликс Грозданов.Недавно в СМИ появились ужасающие слухи о Моргуновой. Поводом для сплетен стало появление звезды на похоронах Иосифа Кобзона. Опубликованные после фотографии Светланы Михайловны вызвали шок у ее поклонников. присутствовал на прощании с Кобзоном и пообщался с друзьями телеведущей."Я знал ее много лет, и всегда она была иконой стиля, красоты, вкуса, и вдруг на похоронах я увидел старушку. Я думаю: "Она ли это?" Я ахнул. Немножко несвежая, немножко помятая, неопрятный макияж. Я стал узнавать у ее коллег – она ли это. Они говорят: "Она". Мне сказали, что она пьет. Я этому не мог поверить, так как меньше всего пьянство с ней связано. Потом были поминки, где я сидел с ней за столиком рядом. При мне она выпила два бокала вина", – сообщил присутствующим Грозданов.Также друзья Светланы Моргуновой сообщили Феликсу, что знаменитость в удручающем состоянии: страдает от одиночества и пьянства. Якобы единственный наследник не навещает родственницу, а лучшая подруга Нелли Кобзон отказалась от общения с ней из-за пагубного пристрастия.В студии появился сын звезды советского экрана Максим Моргунов. Мужчина сообщил, что его мать чувствует себя замечательно, он ежедневно ее навещает."У нас все хорошо. Мама чувствует себя... я бы не сказал, что у нее есть какие-то проблемы. Слава богу, нет никаких болезней, ни хронических, никаких. Я бываю у нее почти каждый день. К ней заходит ее внучка – моя дочь и другие родственники, хотя их тоже немного. Мама ни в чем не нуждается, у нее нет никаких материальных проблем", – отметил Максим.Моргунов, сообщил, что его знаменитая родительница последние несколько лет ведет затворнический образ жизни, что для человека ее возраста естественно. Она до сих пор общается с Нелли Кобзон.В студии появилась сама 78-летняя Светлана Моргунова. "С какого бодуна, вдруг, зачем? – возмутилась телеведущая полосканием своего имени в прессе. – Я на пенсии, у меня прекрасный сын, у меня блистательная невестка, у меня чудная внучка. Я живу сейчас этим. Я общаюсь с друзьями", – рассказала о своей жизни телеведущая.Также звезда советского экрана прокомментировала слухи о своем пагубном пристрастии. отметила, что сплетни о ее алкоголизме – полная чушь. "В этом возрасте столько пить практически невозможно", – заметил кто-то из экспертов.Светлана Михайловна добавила, что намерено перестала работать и выходить в свет. По словам Моргуновой, сейчас она всецело посвящает себя семье и друзьям, да и здоровье уже не позволяет быть слишком активной.В конце эфира звезде советского экрана вручили шикарный букет, а зал, выражая свою любовь и почтение, аплодировал стоя. Далее , ее сын, корреспондент Dni.Ru и другие участники вечера направились к выходу.