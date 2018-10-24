В эфире телешоу Пусть говорят обсуждались свежие фото давно исчезнувшей с экранов легендарной ведущей Светланы Моргуновой, на которых та якобы выглядит крайне плохо. Появились даже слухи, будто диктор выпивает. Сын ведущей Максим Моргунов прокомментировал эту информацию, причем весьма эмоционально.

В эфире телешоу "Пусть говорят" обсуждались свежие фото давно исчезнувшей с экранов легендарной ведущей Светланы Моргуновой, на которых та якобы выглядит крайне плохо. Появились даже слухи, будто диктор выпивает. Сын ведущей Максим Моргунов прокомментировал эту информацию, причем весьма эмоционально.Светлане Моргуновой 78 лет. Она давно ведет затворнический образ жизни, о ней почти ничего неизвестно. Все изменилось, когда в Сети появились фотографии, сделанные на похоронах Иосифа Кобзона. После возникновения этих кадров начали поговаривать, будто Светлана Моргунова выпивает. Более того, по слухам, легендарного диктора ЦТ не раз видели в ресторане, пьющей в гордом одиночестве.Сын телеведущей решил положить конец пересудам. Он появился в передаче "Пусть говорят" и немедленно накинулся на тех, кто говорил о пьянстве Моргуновой. "У меня просто уши заворачивались в трубочку, когда я слушал вон там на плазме за кулисами... Че вы вообще говорите?" – не сдерживая эмоций воскликнул возмущенный Моргунов.Наследник ведущей уверил обеспокоенную общественность, что с его матерью полный порядок. "У нас все хорошо. У нас, слава богу, нет никаких болезней, ни хронических, ни таких. Я бываю у нее почти каждый день. К ней заходит ее внучка, моя дочь, и другие родственники. Мама абсолютно ни в чем не нуждается, не имеет никаких материальных проблем. Когда она чувствует в себе силы или хочет, мы с ней гуляем", – рассказал Максим.Пышущий праведным гневом сын Моргуновой кричал, что нечистоплотные журналисты "прогнали пургу", а его мать "расстроилась", и ее "пришлось успокаивать", когда до нее дошли слухи о пьянстве и страданиях в одиночестве. Он объяснил, что затворничество матери абсолютно естественно. "Человеку почти 79 лет", – заявил Моргунов.Отметим, что в Сети уже отреагировали на эмоционального сына Светланы Моргуновой. "Кто видел этого персонажа у Борисова! Такой скандал раздул из ничего, руками машет, кричит, как хам себя ведет, по-моему", "Все уже видели Пусть говорят последнее? Привела Моргунова сына, блин, постыдилась бы. Всю передачу как резаный кричал, перекрикивал даже тех, кто за мать его заступался", "Ну и сынок у Моргуновой... Все на желтую прессу нападал, а сам не лучше. такой же скандалист", – высказались пользователи Сети.