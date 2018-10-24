Максим Галкин обнародовал видео. Популярный ведущий и шоумен оказался на кушетке психоаналитика, где ему открыли глаза на с виду безобидную вещь.

Максим Галкин обнародовал видео. Популярный ведущий и шоумен оказался на кушетке психоаналитика, где ему открыли глаза на с виду безобидную вещь.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал видео, которое сопроводил такой подписью: "После тяжелого трудового дня зашел к знакомому трехлетнему психоаналитику и такое узнал 🙀😂"Ролик представляет собой отрывок из развлекательной передачи "Лучше всех", ведущим которой и является Максим Галкин. На видео шоумен запечатлен лежащим на диванчике, а возле него расположился в кресле рыжеволосый мальчик."У меня очень нервная напряженная работа. Мне срочно нужна психокоррекция", – пожаловался Галкин. "Как у вас настроение?" – поинтересовался юный психоаналитик. "Отвратительное!" – четко ответил шоумен. "Какие у вас проблемы?" – уточнил мальчик. "Ну, со мной никто не дружит", – признался Максим. "Почему?" – задал логичный вопрос собеседник. "Ну как почему? Потому что я все время ною, что у меня плохое настроение..." – объяснил телеведущий. "Какая у вас любимая книга была?" – неожиданно сменил тему малыш. "У меня "Колобок", – ответил Галкин.И вот тут мальчик открыл ведущему глаза. "Нельзя его читать. Потому что он действует на подсознание", – заявил маленький эксперт. Галкин округлил глаза. "Господи... Мы не знали... Он действует на подсознание? То есть мы веками находимся под действием этого страшного орудия? Колобка?!" – в ужасе уточнил Максим. "Да", – ответил довольный мальчик.На этом видео обрывается. Многочисленные подписчики оценили чувство юмора шоумена. " Доктор огонь!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Клас!", "Смешно", "Спасибо за утро с колобком!", "Максим ! Восхищаюсь вами ! Вы прекрасен !", "Забавный мальчонка!", – рассыпались в комплиментах подписчики.