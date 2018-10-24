Шок вызвала у своих подписчиков в Instagram британская телезвезда Билли Фейерс. Комментаторы набросились на молодую мать за пост, в котором она опубликовала фото своей дочки в ванной.

Шок вызвала у своих подписчиков в Instagram британская телезвезда БиллиФейерс. Комментаторы набросились на молодую мать за пост, в котором онаопубликовала фото своей дочки в ванной.Билли Фейерс решила устроить дочери отдых и отправилась сней расслабляться в отель. Телезвезда решила поделиться с поклонникамифотографиями. "Я и моя маленькая леди сегодня отдыхаем в отеле. Это былудивительный первый семестр в школе. Пора моей малышке расслабиться", – подписаласнимок Фейерс.Подписчики разделить радость звезды не смогли. Фотографияголой девочки в ванной – пусть и полной пены – их шокировала. Они указалиФейерс на то, что выкладывать в интернет на всеобщее обозрение снимки обнаженнойчетырехлетней девочки слишком опасно."Вы позволяете незнакомцам смотреть на вашего ребенка вванне? Вы только что показали его всему миру", – возмущается один из комментаторов."Думаю, этот снимок – перебор. Он точно не для тысяч ваших подписчиков, окоторых вы вообще ничего не знаете", – пишет другой.Билли Фейерс в концеконцов закрыла комментарии под фотографией. Однако снимка из микроблога не удалила.Нашлись у Фейерс и заступники. Они указали, что вины зазвездой не видят, ничего плохого в публикации фотографий детей нет. А виноватыво всем "жестокие люди", из-за которых законопослушным гражданамприходится ограничивать себя. Более того, если бы такое фото выложил рядовойпользователь, никто не обратил бы на это внимания. А вот звезда в центревнимания – от того и страдает, приводит мнение заступников британское издание"ОК".