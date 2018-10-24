Шок вызвала у своих подписчиков в Instagram британская телезвезда Билли
Фейерс. Комментаторы набросились на молодую мать за пост, в котором она
опубликовала фото своей дочки в ванной.
Шок вызвала у своих подписчиков в Instagram британская телезвезда Билли
Фейерс. Комментаторы набросились на молодую мать за пост, в котором она
опубликовала фото своей дочки в ванной.
Билли Фейерс решила устроить дочери отдых и отправилась с
ней расслабляться в отель. Телезвезда решила поделиться с поклонниками
фотографиями. "Я и моя маленькая леди сегодня отдыхаем в отеле. Это был
удивительный первый семестр в школе. Пора моей малышке расслабиться", – подписала
снимок Фейерс.
Подписчики разделить радость звезды не смогли. Фотография
голой девочки в ванной – пусть и полной пены – их шокировала. Они указали
Фейерс на то, что выкладывать в интернет на всеобщее обозрение снимки обнаженной
четырехлетней девочки слишком опасно.
"Вы позволяете незнакомцам смотреть на вашего ребенка в
ванне? Вы только что показали его всему миру", – возмущается один из комментаторов.
"Думаю, этот снимок – перебор. Он точно не для тысяч ваших подписчиков, о
которых вы вообще ничего не знаете", – пишет другой.
Билли Фейерс в конце
концов закрыла комментарии под фотографией. Однако снимка из микроблога не удалила.
Нашлись у Фейерс и заступники. Они указали, что вины за
звездой не видят, ничего плохого в публикации фотографий детей нет. А виноваты
во всем "жестокие люди", из-за которых законопослушным гражданам
приходится ограничивать себя. Более того, если бы такое фото выложил рядовой
пользователь, никто не обратил бы на это внимания. А вот звезда в центре
внимания – от того и страдает, приводит мнение заступников британское издание
"ОК".