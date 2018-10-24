Как сообщил президент США Дональд Трамп, он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 11 ноября текущего года на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.

Как сообщил президент США Дональд Трамп, он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 11 ноября текущего года на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.По словам главы американской администрации, вопрос такой встречи сейчас обсуждается. "Она [встреча] еще не организована, но, вероятно, мы встретимся", — цитирует высказывание Дональда Трампа ТАСС.Как сообщалось, ранее о том, что предварительная договоренность о проведении российско-американского саммита в Париже 11 ноября достигнута, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков после встречи Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, состоявшейся в Москве.