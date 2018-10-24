В Турции работает глава ЦРУ. Она на месте знакомится с уликами по делу об убийстве американского журналиста Джамаля Хашогги, пояснил вице-президент США Майкл Пенс. При этом вице-президент подчеркнул, что Дональд Трамп выразил свою озабоченность тем, что Саудовская Аравия может исказить ситуацию.

В Турции работает глава ЦРУ. Она на месте знакомится с уликами по делу об убийстве американского журналиста Джамаля Хашогги, пояснил вице-президент США Майкл Пенс. При этом вице-президент подчеркнул, что Дональд Трамп выразил свою озабоченность тем, что Саудовская Аравия может исказить ситуацию."США будут идти за фактами и требовать, чтобы виновные понесли наказание", — цитирует слова Майкла Пенса РИА Новости.После своего возвращения глава Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел доложит все обстоятельства расследования и убийства колумниста The Washington Post руководству Соединенных Штатов. Лишь после этого президент США Дональд Трамп примет решение, основываясь на ценностях американцев и американских жизненно необходимых национальных интересах, пояснил Пенс.Саудовский журналист Джамаль Хашогги с 2017 года жил в США. 2 октября он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и пропал. Саудовская Аравия заявила, что он погиб во время ссоры с сотрудниками посольства.Тело Хашогги было обнаружено на заднем дворике саудовского консульства в колодце. В Саудовской Аравии задержаны 18 саудовских подданных. Также от должности отстранены главные помощники наследного принца замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.