«Энергосбыт Волга» призывает клиентов производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме

«Энергосбыт Волга» призывает клиентов производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме«Энергосбыт Волга» продолжает работу со злостными неплательщиками. Так, по состоянию на 22 октября уведомления об ограничении энергоснабжения уже получили более 300 жителей Александровского района, задолжавших за электроэнергию.«Энергосбыт Волга» обращает внимание, что уведомление о планируемом ограничении считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило адресату, но не было вручено по его вине. Данная правовая позиция изложена в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» ( ГК РФ).Если от «Энергосбыт Волга» поступило уведомление о планируемом ограничении электроэнергии за долги – это сигнал незамедлительно оплатить задолженность. Игнорирование данного вопроса с большой долей вероятности повлечёт за собой ограничение энергоснабжения.Только в сентябре за систематическую неоплату счетов было обесточено более 70 жителей Александрова, Карабаново, Струнино, д. Брыковы горы, д. Лизуново.Чтобы в доме вновь появилась электричество, необходимо не только погасить долг, но компенсировать энергосбытовому предприятию понесенные расходы, связанные как с введением ограничения режима потребления, так и возобновлением подачи электрической энергии.Если должник игнорирует требования закона, взыскание производится и через суд. На 22 октября 2018 года юристами ООО «ЭСВ» в суд направлено более 450 исков на сумму более 3 415 тыс. рублей. По 143 вынесенным судебным приказам на сумму порядка 1 млн. рублей производится взыскание задолженности судебными приставами.Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, «Энергосбыт Волга» призывает клиентов производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме.