Крымчан решено штрафовать за проезд по новому мосту через Керченский пролив. О новой инициативе сообщили в госпогранслужбе Украины.

Крымчан решено штрафовать за проезд по новому мосту черезКерченский пролив. О новой инициативе сообщили в госпогранслужбе Украины.Под запретом Киева оказался не только Крымский мост, но иаэропорт Симферополя. Как заявил рководитель украинских пограничников ОлегСлободян, крымчане могут заработать не только штраф, но и уголовную статью. Чиновникподчеркнул, что Киев считает закрытыми пункты пропуска через границу Украины иРоссии в Керченском проливе и будет карать за ее пересечение."Граждане, которые незаконно въезжают или выезжают изКрыма, будут, как и ранее, нести ответственность по статье 204-2 –административную. Российские документы, выданные на оккупированной территории,не имеют для нас никакой юридической силы, и рассматривать их как основание дляпересечения границы ... нет никаких законных причин", – заявил Слободян.По словам главы украинской погранслужбы, для Киева крымчане– граждане Украины. Они могли пересечь границу через закрытые пункты пропуска,но въезжать на территорию материковой Украины им придется через официальныепункты контроля. Их будут привлекать к административной ответственности. Аиногда и к уголовной – как сказал чиновник, "по давно уже существующейстатье 332-1 – только в случае совершения таких действий с целью причинениявреда интересам Украины". Он добавил, что такое наказание за незаконное пересечение границы Украины предусмотрено только для иностранцев, передает РБК.Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогамреферендума 2014 года. Киев до сих пор называет полуостров "оккупированнойтерриторией".