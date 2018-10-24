Крымчан решено штрафовать за проезд по новому мосту через
Керченский пролив. О новой инициативе сообщили в госпогранслужбе Украины.
Крымчан решено штрафовать за проезд по новому мосту через
Керченский пролив. О новой инициативе сообщили в госпогранслужбе Украины.
Под запретом Киева оказался не только Крымский мост, но и
аэропорт Симферополя. Как заявил рководитель украинских пограничников Олег
Слободян, крымчане могут заработать не только штраф, но и уголовную статью. Чиновник
подчеркнул, что Киев считает закрытыми пункты пропуска через границу Украины и
России в Керченском проливе и будет карать за ее пересечение.
"Граждане, которые незаконно въезжают или выезжают из
Крыма, будут, как и ранее, нести ответственность по статье 204-2 –
административную. Российские документы, выданные на оккупированной территории,
не имеют для нас никакой юридической силы, и рассматривать их как основание для
пересечения границы ... нет никаких законных причин", – заявил Слободян.
По словам главы украинской погранслужбы, для Киева крымчане
– граждане Украины. Они могли пересечь границу через закрытые пункты пропуска,
но въезжать на территорию материковой Украины им придется через официальные
пункты контроля. Их будут привлекать к административной ответственности. А
иногда и к уголовной – как сказал чиновник, "по давно уже существующей
статье 332-1 – только в случае совершения таких действий с целью причинения
вреда интересам Украины". Он добавил, что такое наказание за незаконное пересечение границы Украины предусмотрено только для иностранцев, передает РБК.
Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам
референдума 2014 года. Киев до сих пор называет полуостров "оккупированной
территорией".