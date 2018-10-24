Керченский убийца стал предметом восхищения юных девушек в соцсетях. В своих записях поклонницы признаются в теплых чувствах к 18-летнему Владиславу Рослякову, застрелившему более 20 студентов политеха. Психологи говорят о синдроме Красной шапочки.

Керченский убийца стал предметом восхищения юных девушек всоцсетях. В своих записях поклонницы признаются в теплых чувствах к 18-летнемуВладиславу Рослякову, застрелившему более 20 студентов политеха. Психологиговорят о "синдроме Красной шапочки"."Синдром Краснойшапочки" – термин в психологии: им специалисты определяют случаи, когдадевушки влюбляются в агрессивных мужчин. Эксперты объясняют такие чувства тем, что женщины,находясь рядом с такими представителями общества, чувствуют себя болеезащищенными. Влюбившуюся в убийцу и насильника манит животное начало, еготемная сторона, отмечают психиатры.Сегодня в соцсетях появляются записи, где юные дамы жалеютРослякова, признаются ему в любви. Некоторые пишут, что "помешались"на убийце из Керчи. Есть и те, кто хотел бы помочь Владиславу, "поговоритьпо душам", чтобы тот не доводил задуманное преступление до конца.Студент 4 курса Керченского политехнического колледжа ВладиславРосляков устроил бойню в учебном заведении: он взорвал бомбу, расстрелял 20студентов и преподавателей колледжа, после чего покончил с собой. По одной изверсий, главной целью убийцы была директор учреждения Ольга Гребенникова, покинувшаяколледж за несколько минут до трагедии."Все эти записи не означают симпатии к этому молодомучеловеку. Нынешнее поколение очень любит эпатировать, любит делать что-тошокирующее. Современные подростки слишком раскрепощенные, неуправляемые. Из100% сообщений, мне кажется, только 10% так думают", – заявила в эфире НСНсемейный психолог Светлана Бояринова.По словам психолога, еще одним фактором "влюбленности вплохих мальчиков" может стать перенесенная в детстве травма. Таких неблагополучных дам, создающих кумировиз убийц, к сожалению, немало. Специалист подчеркивает, что на подобные записивсе же надо обращать внимание. Лучше перестраховаться, чем пустить дело насамотек.