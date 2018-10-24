Керченский убийца стал предметом восхищения юных девушек в
соцсетях. В своих записях поклонницы признаются в теплых чувствах к 18-летнему
Владиславу Рослякову, застрелившему более 20 студентов политеха. Психологи
говорят о синдроме Красной шапочки.
Керченский убийца стал предметом восхищения юных девушек в
соцсетях. В своих записях поклонницы признаются в теплых чувствах к 18-летнему
Владиславу Рослякову, застрелившему более 20 студентов политеха. Психологи
говорят о "синдроме Красной шапочки".
"Синдром Красной
шапочки" – термин в психологии: им специалисты определяют случаи, когда
девушки влюбляются в агрессивных мужчин. Эксперты объясняют такие чувства тем, что женщины,
находясь рядом с такими представителями общества, чувствуют себя более
защищенными. Влюбившуюся в убийцу и насильника манит животное начало, его
темная сторона, отмечают психиатры.
Сегодня в соцсетях появляются записи, где юные дамы жалеют
Рослякова, признаются ему в любви. Некоторые пишут, что "помешались"
на убийце из Керчи. Есть и те, кто хотел бы помочь Владиславу, "поговорить
по душам", чтобы тот не доводил задуманное преступление до конца.
Студент 4 курса Керченского политехнического колледжа Владислав
Росляков устроил бойню в учебном заведении: он взорвал бомбу, расстрелял 20
студентов и преподавателей колледжа, после чего покончил с собой. По одной из
версий, главной целью убийцы была директор учреждения Ольга Гребенникова, покинувшая
колледж за несколько минут до трагедии.
"Все эти записи не означают симпатии к этому молодому
человеку. Нынешнее поколение очень любит эпатировать, любит делать что-то
шокирующее. Современные подростки слишком раскрепощенные, неуправляемые. Из
100% сообщений, мне кажется, только 10% так думают", – заявила в эфире НСН
семейный психолог Светлана Бояринова.
По словам психолога, еще одним фактором "влюбленности в
плохих мальчиков" может стать перенесенная в детстве травма. Таких неблагополучных дам, создающих кумиров
из убийц, к сожалению, немало. Специалист подчеркивает, что на подобные записи
все же надо обращать внимание. Лучше перестраховаться, чем пустить дело на
самотек.