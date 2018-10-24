Владислав Росляков, убивший
21 и покалечивший около 70 человек, мог быть разработкой иностранных спецслужб.
Об этом заявил президент Международной контртеррористической тренинговой
ассоциации Иосиф Линдер, говоря о том, как происходила бойня в Керчи.
Владислав Росляков, убивший
21 и покалечивший около 70 человек, мог быть разработкой иностранных спецслужб.
Об этом заявил президент Международной контртеррористической тренинговой
ассоциации Иосиф Линдер, говоря о том, как происходила бойня в Керчи.
По словам эксперта, действия керченского стрелка подпадают под
схему подготовки низовой агентуры большинства международных террористических
организаций. Линдер порассуждал о массовом убийстве Керчи и объяснил свою точку
зрения.
Он отметил, что доказательством тому – множество прямых и
косвенных фактов. "Закрытие всех информационных каналов – он убрал все
мемориальные элементы, забрал все фотографии из семьи, забрал все фотографии у
бабушки, закрыл свои аккаунты. Он сжег все возможные коммуникационные
источники. Просто так это не делается", – заявил специалист в эфире
интернет-канала "Свободная пресса". Бойня в керченском колледже не похожа на
подобные ЧП в других странах.
Иосиф Линдер отметил, что люди, которые осуществляли подобные же страшные
акции в учебных заведениях, наоборот, эмпатировали свои действия. Росляков же при
действовал иначе.
Об этом говорит все: характер поведения, подход, тактика
передвижения, тактика обращения с оружием при бойне и стрельбе в колледже.
Важно и то, как именно убивал преступник: хладнокровно и механически, без
эмоций, как в компьютерной игре.
То, что Росляков позже "самоликвидировался" – "это тоже фактор,
который четко вписывается в определенную схему", заявил Линдер. Эксперт
полагает, что виновного в керченской бойне могли подготавливать втемную,
дистанцированно.
Иосиф Линдер предположил, что подростка, позже устроившего , могли "отсмотреть, отследить и подобрать", еще когда он оказался вместе
со своей матерью в запрещенной в России американской религиозной общине. "Все
подобные структуры курируются разведсообществом США и других западных стран и
выполняют свои функции идеологического и подрывного характера. Это фактически
инструмент спецслужб", – утверждает Линдер.
Напомним, бойня в Керчи
произошла 17 октября. 18-летний студент местного политехнического колледжа расстрелял
учащихся и преподавателей, совершил подрыв и
покончил с собой.