Владислав Росляков, убивший 21 и покалечивший около 70 человек, мог быть разработкой иностранных спецслужб. Об этом заявил президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер, говоря о том, как происходила бойня в Керчи.

Владислав Росляков, убивший21 и покалечивший около 70 человек, мог быть разработкой иностранных спецслужб.Об этом заявил президент Международной контртеррористической тренинговойассоциации Иосиф Линдер, говоря о том, как происходила бойня в Керчи.По словам эксперта, действия керченского стрелка подпадают подсхему подготовки низовой агентуры большинства международных террористическихорганизаций. Линдер порассуждал о массовом убийстве Керчи и объяснил свою точкузрения.Он отметил, что доказательством тому – множество прямых икосвенных фактов. "Закрытие всех информационных каналов – он убрал всемемориальные элементы, забрал все фотографии из семьи, забрал все фотографии убабушки, закрыл свои аккаунты. Он сжег все возможные коммуникационныеисточники. Просто так это не делается", – заявил специалист в эфиреинтернет-канала "Свободная пресса". Бойня в керченском колледже не похожа наподобные ЧП в других странах.Иосиф Линдер отметил, что люди, которые осуществляли подобные же страшныеакции в учебных заведениях, наоборот, эмпатировали свои действия. Росляков же придействовал иначе.Об этом говорит все: характер поведения, подход, тактикапередвижения, тактика обращения с оружием при бойне и стрельбе в колледже.Важно и то, как именно убивал преступник: хладнокровно и механически, безэмоций, как в компьютерной игре.То, что Росляков позже "самоликвидировался" – "это тоже фактор,который четко вписывается в определенную схему", заявил Линдер. Экспертполагает, что виновного в керченской бойне могли подготавливать втемную,дистанцированно.Иосиф Линдер предположил, что подростка, позже устроившего , могли "отсмотреть, отследить и подобрать", еще когда он оказался вместесо своей матерью в запрещенной в России американской религиозной общине. "Всеподобные структуры курируются разведсообществом США и других западных стран ивыполняют свои функции идеологического и подрывного характера. Это фактическиинструмент спецслужб", – утверждает Линдер.Напомним, бойня в Керчипроизошла 17 октября. 18-летний студент местного политехнического колледжа расстрелялучащихся и преподавателей, совершил подрыв ипокончил с собой.