Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте

Мужчина перебегал дорогу в неположенном местеВ Коврове сбили сильно спешившего куда-то мужчину. Происшествие произошло ранним утром 24 октября.По информации пресс-службы регионального ГИБДД, на улице Комсомольской водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo наехал на 57-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Хотя недалеко от места происшествия есть пешеходный переход.В результате аварии мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану лобной части головы. Мужчина доставили в ковровскую ЦГБ.