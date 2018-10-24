Особое внимание было уделено совместной работе при проведении межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», очередной этап которой состоялся 2-3 октября 2018 года.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и Министр внутренних дел Азербайджанской Республики Рамиль Идрис оглу Усубов обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере.Владимир Колокольцев отметил высокий уровень организации заседания специализированной рабочей группы МВД России и МВД Азербайджанской Республики по согласованию и координации взаимодействия полиции и органов внутренних дел на приграничных территориях и дал положительную оценку ее деятельности.Особое внимание было уделено совместной работе при проведении межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», очередной этап которой состоялся 2-3 октября 2018 года.Стороны обсудили вопросы формирования нормативной правовой базы сотрудничества в области противодействия организованной преступности и пришли к единому мнению, что подписанные по итогам Каспийского саммита Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, а также соответствующие межправительственные протоколы придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию двусторонних контактов в правоохранительной сфере.Кроме того, Глава российского ведомства сообщил своему зарубежному коллеге о готовности МВД России продолжать обучение азербайджанских специалистов по программам высшего образования и на курсах повышения квалификации по ключевым направлениям борьбы с преступностью.